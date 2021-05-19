مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام بيرنلي في بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول امام بيرنلي لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 19-5-2021.

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي في ملعب “تيرف مور”، ضمن أهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي، والتي ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية المتأهل الرابع من إنجلترا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل ليفربول المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، وذلك من أجل خطف المركز الرابع لإنقاذ موسمه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر ليستر سيتي أمس أمام تشيلسي لحساب الجولة الحالية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 63 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي”، و7 نقاط عن الثالث “تشيلسي”، وسيواجه الريدز فريق كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.

على الجهة المقابلة، يخوض نادي بيرنلي مواجهته الأخيرة هذا الموسم على ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز، وسيلعب من أجل لا شيء سوى الفخر، حيث سينتهي به المطاف في النصف السفلي بغض النظر عما يحدث في آخر مباراتين.

وضمن بيرنلي البقاء في الدوري الانجليزي منذ عدة جولات، ويقبع حاليًا في المركز 16 وفي جعبته 39 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و9 تعادلات، بينما تلقى 17 هزيمة.

وتنقل مباراة ليفربول وبيرنلي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مواجهة ليفربول وبيرنلي الحكم الانجليزي “كريس كافاناغ”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

ليفربول – بيرنلي

ملعب تيرف مور

الدوري الانجليزي (الجولة 37)

جارية الآن

تشكيلة ليفربول الأساسية: أليسون بيكر، ألكسندر ارنولد، فيليبس، أندرو روبيرتسون، ريس ويليامز، فابينيو، جورجينو فينالدوم، تياجو ألكانتارا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة بيرنلي الأساسية: نوريس، لوتون، تاركوفيسكي، مي، تايلور، مكنيل، ويستوود، كورك، براونهيل، جدمونسون، وود.

..