شاهد يوفنتوس اليوم امام اتلانتا في نهائي كأس إيطاليا بث مباشر كورة اون لاين

شاهد بث مباشر مباراة يوفنتوس اليوم امام اتلانتا في نهائي كأس ايطاليا مع كورة اون لاين، الاربعاء الموافق 19 مايو 2021 على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية.

يُنقل هذا اللقاء المرتقب بين يوفنتوس واتلانتا، المتواجدان في المربع الذهبي في الدوري الايطالي هذا الموسم، عبر قناة ليبيا الرياضية الأولى بصوت المعلق الليبي أنور السليماني، كما تُنقل كذلك على قناة ليبيا الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي الليبي هيثم العماري.

وتنطلق مباراة يوفنتوس واتلانتا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بالتزامن مع موعد نهائي بطولة كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب فرنسا الوطني.

ويستطيع عشاق الدوري الايطالي مُتابعة المباراة على قناة الراي الإيطالية 1، وقناة سيتانتا سبورتس البريطانية، والقناة تركيا الشهيرة TRT sport Hd، بالاضافة إلى قناة BT Sports 2 البريطانية.

ولا يتصدر أي لاعب من يوفنتوس أو اتلانتا لائحة هدافي كأس إيطاليا هذا الموسم، حيث يحتل نجم جنوى “جيانلوكا سكاماكا” المركز الأول برصيد 4 أهداف بفارق هدف عن هيرفينج لوزانو من نابولي، ولياندرو مانكوسو من إمبولي، ودينيس جوهانسن من فينيزيا.

ويحتاج كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا لتسجيل هدفين في نهائي كأس إيطاليا اليوم إذا أراد أحدهما الظفر بلقب هداف المسابقة هذا الموسم، الأمر نفسه يخص ثنائي اتلانتا “أليكسي ميرانشوك وماتيو بيسينا”.

وكان يوفنتوس قد ترشح إلى نهائي كأس ايطاليا 2021 بفضل تفوقه على انتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بملعب سان سيرو بفوز يوفنتوس 2/1، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل من دون أهداف.

أما اتلانتا فقد تعادل على ملعب نابولي (دييجو أرماندو مارادونا) من دون أهداف، وفي لقاء الإياب ضرب بثلاثية سجلها دوفان زاباتا وبيسينا مقابل هدف للوزانو.

يوفنتوس 1-1 اتلانتا

ملعب مابي (مدينة ريجيو إيميليا)

نهائي كأس إيطاليا

جارية الآن

تشكيلة يوفنتوس اليوم: بوفون – كوادرادو – كيليني – دي ليخت – دانيلو – آدريان رابيو – بينتانكور – مكيني – كييزا – كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

تشكيلة اتلانتا اليوم: جوليني – روميرو – تولوي – بالومينو – جوسينس – فريولير – دي رون – هاتيبوير – بيسينا – دوفان زاباتا – مالينوفسكي.

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الشوط الأول

27″ بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس كيليني.

31″ جوووووووووووول…هدف رائع ليوفنتوس عن طريق السويدي كولوسيفسكي بعد تسديدة مقوسة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء ، رائعة جدًا!.

31” كولوسيفسكي تسلم تمريرة جميلة من مكيني قبل تسديد الكرة.

36” بطاقة صفراء لمهاجم اتلانتا مالينوفسكي.

41” بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت

41” جوووووووووووووووول…اتلانتا يتعادل 1/1 بتصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من الأوكراني مالينوفسكي بعد تلقيه تمريرة عرضي أرضية جميلة على حدود منطقة الجزاء من هاتيبوير.

45″ نهاية الشوط الأول بالتعادل

45″ كان من الجميل الاستماع اليوم لصوت المعلق الرياضي الاردني خالد الغول عبر القناة الرسمية للدوري الايطالي “سيري آ”.

45″ نتمنى أن يواصل خالد الغول العمل مع رابطة الدوري الايطالي

45″ الآن إلى الاستراحة ونعود لكم في الشوط الثاني، لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول

الشوط الثاني

46″ انطلاق الشوط الثاني من قمة مباريات اليوم بين يوفنتوس واتلانتا

60″ أوووووه…كريستيانو رونالدو يهدي كييزا تمريرة بعقب القدم داخل منطقة الجزاء، ليسدد كييزا بباطن القدم اليسرى لكن القائم الأيسر ينوب عن الحارس جوليني.. سوء حظ كبير

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