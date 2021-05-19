مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في بث مباشر اليوم بنهائي كأس ايطاليا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا، والمقرر لها في نهائي بطولة كأس ايطاليا اليوم الاربعاء 19 مايو 2021 على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية.

تنطلق مباراة يوفنتوس واتلانتا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بالتزامن مع موعد نهائي بطولة كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب فرنسا الوطني.

ويُنقل هذا اللقاء المرتقب بين يوفنتوس واتلانتا، المتواجدان في المربع الذهبي في الدوري الايطالي هذا الموسم، عبر قناة ليبيا الرياضية الأولى بصوت المعلق الليبي أنور السليماني، كما تُنقل كذلك على قناة ليبيا الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي الليبي هيثم العماري.

ويستطيع عشاق الدوري الايطالي مُتابعة المباراة على قناة الراي الإيطالية 1، وقناة سيتانتا سبورتس البريطانية، والقناة تركيا الشهيرة TRT sport Hd، بالاضافة إلى قناة BT Sports 2 البريطانية.

وكان يوفنتوس قد ترشح إلى نهائي كأس ايطاليا 2021 بفضل تفوقه على انتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بملعب سان سيرو بفوز يوفنتوس 2/1، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل من دون أهداف.

أما اتلانتا فقد تعادل على ملعب نابولي (دييجو أرماندو مارادونا) من دون أهداف، وفي لقاء الإياب ضرب بثلاثية سجلها دوفان زاباتا وبيسينا مقابل هدف للوزانو.

وخسر يوفنتوس في آخر مواجهة له أمام اتلانتا في الدوري الايطالي يوم 18 أبريل الماضي بهدف دون رد، لحساب الجولة 31 من السيري آ.

يوفنتوس 1-1 اتلانتا

كأس إيطاليا (النهائي)

ملعب مابي (مدينة ريجيو إيميليا)

جارية الآن

تشكيلة يوفنتوس اليوم: بوفون – كوادرادو – كيليني – دي ليخت – دانيلو – آدريان رابيو – بينتانكور – مكيني – كييزا – كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

تشكيلة اتلانتا اليوم: جوليني – روميرو – تولوي – بالومينو – جوسينس – فريولير – دي رون – هاتيبوير – بيسينا – دوفان زاباتا – مالينوفسكي.

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الشوط الأول

27″ بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس كيليني.

31″ جوووووووووووول…هدف رائع ليوفنتوس عن طريق السويدي كولوسيفسكي بعد تسديدة مقوسة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء ، رائعة جدًا!.

31” كولوسيفسكي تسلم تمريرة جميلة من مكيني قبل تسديد الكرة.

36” بطاقة صفراء لمهاجم اتلانتا مالينوفسكي.

41” بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت

41” جوووووووووووووووول…اتلانتا يتعادل 1/1 بتصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من الأوكراني مالينوفسكي بعد تلقيه تمريرة عرضي أرضية جميلة على حدود منطقة الجزاء من هاتيبوير.

45″ نهاية الشوط الأول بالتعادل

45″ كان من الجميل الاستماع اليوم لصوت المعلق الرياضي الاردني خالد الغول عبر القناة الرسمية للدوري الايطالي “سيري آ”.

45″ نتمنى أن يواصل خالد الغول العمل مع رابطة الدوري الايطالي

45″ الآن إلى الاستراحة ونعود لكم في الشوط الثاني، لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول

الشوط الثاني

46″ انطلاق الشوط الثاني من قمة مباريات اليوم بين يوفنتوس واتلانتا

60″ أوووووه…كريستيانو رونالدو يهدي كييزا تمريرة بعقب القدم داخل منطقة الجزاء، ليسدد كييزا بباطن القدم اليسرى لكن القائم الأيسر ينوب عن الحارس جوليني.. سوء حظ كبير

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