فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي «الموج الأزرق يضرب بقوة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال والاهلي لحساب الجولة 28 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 19-5-2021.

سجل سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال أمام الاهلي في الدقيقة (15)، بطريقة خرافية، حيث روض كرة عرضية جاءت من الركنية داخل المنطقة وأطلق تسديدة على الطائر سكنت سقف شباك العويس.

واستغل بافيتيمبي جوميز خطأ فادح من مدافع الاهلي في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليخطفها المهاجم الفرنسي ويسجل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة (32).

وتوالت الصدمات على فريق الاهلي حيث تعرض قائده معتز هوساوي للطرد في الدقيقة (39)، واحتسب عليه ضربة جزاء، بعدما أبعد تسديدة سالم الدوسري بيده من على خط المرمى.

وتولى بافيتيمبي جوميز تنفيذ ضربة الجزاء، ونجح في تسجيلها عند الدقيقة (42)، ليضاعف الغلة لصالح الهلال، قبل نهاية الشوط الأول.

فيديو اهداف الهلال والاهلي

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