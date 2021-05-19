شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش .. نجوم تألقوا بقميص الفريقين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض غدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في التاسعة مساءً عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
الزمالك يدخل المباراة محتلا صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.
ويرتبط الزمالك وطلائع الجيش بعلاقات وطيدة منذ صعود الفريق العسكري للدوري الممتاز، وهو ما ساعد على ابرام صفقات بين الناديين سواء على سبيل البيع أو الإعارة وكان الزمالك ضم من الطلائع كلا من: أيمن حفني وعمرو عادل وإسلام جمال ومحمود حمدي الونش ومحمد أشرف روقا.
وتضم قائمة اللاعبين الذين لعبوا بقميص الفريقين مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم: حسام عبد العال ومصطفى جعفر وعماد السيد وأبوكونيه وبشير التابعي وعامر صبري وبابا أركو وإسلام جمال وأيمن حفني ومحمد أشرف روقا ومحمود حمدي الونش ومحمود فتح الله وعرفة السيد واللاعب الراحل علاء علي وأحمد عيد عبد الملك وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد سمير ومحمد ناصف وعمرو عادل بخلاف مصطفى محمد الذي أعاره الزمالك من قبل للطلائع وتألق مع الفريق العسكري ليعود للزمالك ويقدم مستويات جيدة قبل أن يخرج للاحتراف بجالطة سراي التركي.