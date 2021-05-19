شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش .. نجوم تألقوا بقميص الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض غدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في التاسعة مساءً عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة محتلا صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

ويرتبط الزمالك وطلائع الجيش بعلاقات وطيدة منذ صعود الفريق العسكري للدوري الممتاز، وهو ما ساعد على ابرام صفقات بين الناديين سواء على سبيل البيع أو الإعارة وكان الزمالك ضم من الطلائع كلا من: أيمن حفني وعمرو عادل وإسلام جمال ومحمود حمدي الونش ومحمد أشرف روقا.

وتضم قائمة اللاعبين الذين لعبوا بقميص الفريقين مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم: حسام عبد العال ومصطفى جعفر وعماد السيد وأبوكونيه وبشير التابعي وعامر صبري وبابا أركو وإسلام جمال وأيمن حفني ومحمد أشرف روقا ومحمود حمدي الونش ومحمود فتح الله وعرفة السيد واللاعب الراحل علاء علي وأحمد عيد عبد الملك وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد سمير ومحمد ناصف وعمرو عادل بخلاف مصطفى محمد الذي أعاره الزمالك من قبل للطلائع وتألق مع الفريق العسكري ليعود للزمالك ويقدم مستويات جيدة قبل أن يخرج للاحتراف بجالطة سراي التركي.