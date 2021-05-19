شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش.. السداسية النتيجة الأكبر.. والإصابة تحرم علاء من معادلة رقم العندليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية في التاسعة مساء غد الخميس عندما يلتقي فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك يدخل المباراة محتلا صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.



وحقق الزمالك أكبر فوز له على حساب فريق طلائع الجيش في موسم 2014-2015 بنتيجة 6-1 في مباراة الدور الأول، التي أقيمت يوم 21 سبتمبر 2014 .



سجل أهداف الفريق الأبيض وقتها : مؤمن زكريا ” هاتريك” وخالد قمر وعبد الله سيسيه ومحمد عبد الشافي بواقع هدف لكل لاعب.



ويعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسى هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.