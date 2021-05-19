شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تحتوي غضب اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت إدارة نادي الزمالك علي احتواء حالة الغضب التي سيطرت علي لاعبي الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش بسبب تأخر مستحقاتهم المالية سواء المتعلقة بدفعة العقود او بالمكافآت الخاصة بالفوز في المباريات الاخيرة، وقامت إدارة النادي بصرف تلك المستحقات الأربعاء، ووعدتهم بعدم تكرار تأخر الرواتب مجدداً حتي لايؤثر الأمر بالسلب علي مسيرة الفريق في الدوري.

ويستضيف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش عند السابعة مساء الخميس في المباراة المقررة بينهما علي ارض ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش علي المواجهة محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

ويسعي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لإستغلال الحالة المعنوية الكبيرة التي عليها اللاعبون بعد الفوز الكبير الذي حققوه في الجولة السابقة بثلاثة اهداف مقابل هدف علي فريق انبي وزيادة فارق النقاط مع اقرب المنافسين علي صدارة جدول مسابقة الدوري.