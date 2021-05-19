شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يودع جماهير توتنهام بالدموع .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص اللاعب هاري كين مهاجم توتنهام على تحية جماهير فريقه عقب المباراة التي جمعته مع كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر هاري كين في مشهد مؤثر عقب المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، حيث لم يتمالك دموعه أثناء تبادل التحية مع الجماهير في موقف يؤكد الأخبار المتداولة عن رحيله.

كانت تقارير صحفية إنجليزية تناولت أخبارًا تفيد برحيل هاري كين إلى صفوف أحد الأندية الكبرى في القارة الأوروبية خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويعد الدولي الإنجليزي من أبرز لاعبي قلب الهجوم في العالم خلال السنوات الأخيرة لما يقدمه من أداء رائع ومستوى ثابت خلال معظم المنافسات.