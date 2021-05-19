شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجديد عقد علي معلول في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادي الأهلي مواصلة محاولات تمديد عقد لاعب الفريق الأول علي معلول لحين خوض منافسات السوبر الإفريقي.

اتفق الطرفان على تأجيل توقيع العقود لحين انتهاء مرحلة الحسم التي سيخوضها الأهلي بمواجهة صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

كانت المفاوضات بدأت منذ فترة وشهدت الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد بما فيها المقابل المادي، حيث سيحصل معلول على مليون دولار في الموسم الواحد.

ومن المفترض أن ينتهي عقد علي معلول مع المارد الأحمر في منتصف 2022 حيث قضى 5 سنوات في التشكيل الرسمي للأهلي حقق خلالها عدة ألقاب يأتي في مقدمتها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والكأس.