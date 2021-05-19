شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش..تعرف على مشوار الفريقين فى الدورى حتى الأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاء مشوار الفريقين فى بطولة الدورى العام حتى الان كالتالى:

الزمالك:

يدخل فريق الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٨ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٢ مباراة فاز في ١٤ لقاء وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين.

سجل لاعبو الأبيض في بطولة الدوري ٣٩ هدفا كأقوى هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه ١٥ هدفاً، كأقوى ثاني خط دفاع بالمسابقة.

طلائع الجيش:

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٢٧ نقطة، وذلك بعد ان خاض الفريق العسكري ٢٢ مباراة، فاز في ٧ مواجهات، وتعادل في ٦ مباريات، وخسر في ٩ مناسبات.

وسجل فريق طلائع الجيش ٣٠ هدفا، بينما استقبلت شباكه ٢٦ هدفاً طوال البطولة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز.