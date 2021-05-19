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محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة بيرنلي فى اللقاء الذي سيجمعهما فى الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ري ويليامز – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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