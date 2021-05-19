شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة بيرنلي فى اللقاء الذي سيجمعهما فى الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ري ويليامز – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.