شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش.. تفوق أبيض والعندليب وسمير هدافا المواجهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية في السابعة مساء غد الخميس أمام فريق طلائع الجيش في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز علي ستاد القاهرة.

ويمتلك الزمالك 48 نقطة في المركز الأول للدوري.

وتعد مواجهات الزمالك وطلائع الجيش من المواجهات التي تتسم بالقوة والندية منذ أن تأهل الفريق العسكري إلي الدوري الممتاز ورغم أن النسبة الأكبر في الانتصارات تميل إلي الزمالك إلا أن المباريات دائما ماتكون قوية.

ورصد الموقع الرسمي للزمالك تاريخ مواجهات الفريق الأبيض وطلائع الجيش بشكل عام وبالأخص في الدوري الممتاز:

التقي الزمالك والجيش في الدوري والكأس في 34 مباراة.. نجح الزمالك في الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات ، نجح الزمالك في أن يحرز 66 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

كأس مصر :

التقي الزمالك مع طلائع الجيش في ثلاث مواجهة في كأس مصر.. فاز في مباراتين وخسر واحدة .. ونجح في إحراز 6 أهداف ودخلت مرماه 4 أهداف .

الدوري الممتاز:

التقي الفريقان في الدوري في 31 مواجهة.. فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 7 وخسر 7 مباريات.. واحرز الزمالك 60 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا .

اكبر انتصار:

تعد مباراة الزمالك والطلائع في الجولة الثانية من موسم 2014/2015 هي المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الأهداف.. حيث فاز الزمالك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد ، أحرز وقتها الأهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدف وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا واحرز للجيش اوسو كونان .

هداف المواجهات :

يعد عبد الحليم علي هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب الزمالك.. بينما يعد احمد سمير لاعب الجيش الحالي هو هداف الفريق في هذه المواجهات برصيد خمسة أهداف .