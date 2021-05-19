شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات عن الزمالك أمام طلائع الجيش .. تعرف على غيابات القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعرض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لإزمة قوية خلال مواجهة فريق طلائع الجيش، المقرر اقامتها غدا فى الجولة الـ 23، عند التاسعة مساء.

وتأتى الأزمة متمثلة فى غياب عدد من العناصر الأساسية والمؤثرة عن الفريق خلال مواجهة الفريق العسكرى، وهو ما سيجعل الفرنسى يجرى تعديلات فى تشكيل الفريق وعلى بعض المراكز ليغطى النقص العددى.

ويغيب عن الزمالك، خلال مواجهة غدا كلا من، محمد ابو جبل، محمود علاء، عبد الله جمعة، أحمد عيد، إمام عاشور، يوسف اوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، حميد أحداد، حسام أشرف.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اعلن عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل – سيف فاروق جعفر

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.