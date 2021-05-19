الرائد يواجه عقدة النصر وجمهوره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى النصر إلى كسب ود جماهيره في ظهورها الأول بعد غياب طويل عن دخول الملاعب بسبب جائحة كورونا ، وذلك عندما يستضيف على ملعبه (مرسول بارك) اليوم، نظيره الرائد في إطار مواجهات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كما أن النصر لا يريد التفريط في فرصة قد تبدو الأخيرة من أجل ملامسة مركز مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا من خلال تحقيق الفوز اليوم وتعثر خصومه، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، لكن الفريق يعاني غيابات كثيرة بعد انضمام نورالدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري إلى قائمة الغياب بسبب طردهما في المباراة الماضية أمام العين، حيث ينضمان إلى الغائبين عبدالفتاح عسيري وبيتي مارتنيز وعبدالرحمن العبيد وعلي لاجامي.

في الجانب الآخر، يحتل الرائد المركز الـ10 برصيد 35 نقطة وهو المركز الذي لا يشعره بالأمان التام، حيث يبتعد عن مركز الخطر بنقاط قليلة.

ومن واقع المواجهات السابقة بين الفريقين، فإن الرائد دائما ما بدا حملا وديعا أمام النصر، حيث خسر أمامه 17 مرة من أصل 20 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين. ولم يفز الرائد خلال هذه المواجهات سوى مرة واحدة فقط، بينما تعادلا مرتين.

وكان النصر كسب مباراته في الجولة الماضية أمام العين بهدفين نظيفين، فيما خسر الرائد نتيجة ديربي القصيم أمام التعاون 2/1.