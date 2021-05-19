الوحشي رئيس لاتحاد الشطرنج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس عبدالله الوحشي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج لمدة 4 سنوات.

للوحشي أن تقلد منصب المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما عمل رئيسا للجنة العليا المنظمة لكونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج إضافة إلى عضويته بالعديد من اللجان المتخصصة في الشطرنج.

وقدم الوحشي شكره وتقديره إلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي على ثقتيهما في تعيينه، مؤكد سعيه إلى جانب زملائه في الاتحاد، للمساهمة في رفع مستوى اللعبة للدرجة التي يطمح إليها الشباب السعودي ومحبو هذه الرياضة العريقة.