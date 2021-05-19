افتتاح كأس العرب لكرة الصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح اليوم النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر. وتجمع مباراة الافتتاح بين مصر وموريتانيا بصالة حسن مصطفى الرياضية، بينما يلتقي منتخبا البحرين والكويت في المباراة الثانية. ويتمتع المنتخب المصري بخبرة كافية، فيما يسجل المنتخب الموريتاني ظهور الأول. ويدرب المنتخب البحريني البرازيلي جوميز دا سيلفا، في حين يقود الكويت المدرب الإسباني لويس فونيسكا.

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