الأخضر الشاب يتدرب بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاما أمس تدريباته وأدى تدريبا على ملعب الرياض بعد أن تدرب أمس الأول على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن تجمعه المقام حاليا بالرياض والذي يسبق مغادرته إلى المعسكر الإعدادي في كرواتيا، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023. وأدى اللاعبون حصة تدريبة منوعة شملت التمرير والاستحواذ وتقسيمات مصغرة.



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