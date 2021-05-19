شكرا لقرائتكم خبر أبها يهدد الاتحاد بذكرى الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذكرى كسر انتصارات الاتحاد في الدور الأول وبهدف الابتعاد عن مراكز الهبوط وضمان البقاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، يستقبل أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، فريق الاتحاد الطامح لملاحقة الصدارة في مباراة مهمة ضمن مباريات الجولة الـ28.

ويبحث الاتحاد عن تعويض تعثره في المباراتين الماضيتين عندما خسر نقاطا مهمة من خلال تعادله مع الباطن أولا 1/1 ثم ضمك بذات النتيجة، حيث يأمل في فوز يقربه من المقدمة أكثر لضمان حجز مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا على الأقل.

ويملك الاتحاد 47 نقطة في المركز الرابع خلف التعاون الذي يملك الرصيد نفسه.

على الجانب الآخر، يطمح أبها للخروج من وضعه الصعب، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الـ14، وهو يدرك أن خسارته اليوم ستدخله في حسابات أخرى، لذلك يريد أن يحسم مصيره بيده قبل انتظار نتائج الآخرين خاصة مباراة ضمك والوحدة اليوم.

لقاءات الفريقين السابقة لم تشهد أي حالة تعادل إذ التقيا 7 مرات، فاز الاتحاد 4 مرات وأبها 3 مرات. ويتفوق الاتحاد على أبها هجوما بفارق هدف، إذ سجل مهاجموه 40 هدفا، فيما سجل مهاجمو أبها 39 هدفا.

المباراة ستشهد لقاء خاصا بين مدافع الاتحاد، المصري أحمد حجازي كواحد من أفضل المدافعين في الدوري، ومهاجم أبها،

السويدي كارلوس ستراندبيرج وصيف هدافي الدوري.

وكان ستراندبيرج هو من قاد أبها للفوز على الاتحاد في مباراة الدور الأول التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد أن تكفل بالهدف الوحيد في وقت قاتل (الدقيقة 88).