شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان ومصر المقاصة في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى: عمرو رضوان

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي : محمود حمدي

في الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب

في خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي

و في الهجوم : باسم مرسي