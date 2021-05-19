شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعطل انطلاقة الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل لويس إدواردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة رائعة مستغلا عرضية سافيولا الرائعة ليسكنها في شباك الدراويش برأسية نادرة، وسجل المقاولون هداف ثانيا عن طريق محمد سالم ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل التي أكده تقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 41 قيام الحكم محمود البنا بطرد مروان الصحراوي بعد تدخل قوى على محمد حمدى زكى في وسط الملعب، لتؤكد تقنية الفيديو قرار البنا، ليقوم الجهاز الفني للإسماعيلى بالدفع بباهر المحمدى بدلا من محمد عادل ليعوض صحراوى في الدفاع.

بهذه النتيجة، رفع نادي المقاولون صيده لـ27 نقطة ليتقدم للمركز الثانى عشر، فيما وقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر، ليتلقى الدراويش أول هزيمة بعد 5 انتصارات متتالية.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، عماد حمدى، محمد عادل، شكرى نجيب، أحمد مدبولي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، نادر رمضان، عمر الوحش، بابل، شيلونجو.

بينما ضم تشكيل المقاولون العرب كلا من.. محمود أبو السعود حارس مرمى، فاروق نور الدين، محمد سمير، باسم علي، أحمد الشيمي، محمد مجلى، حسن على، عمر سافيولا، كريم مصطفى، محمد حمدي زكى، وسيم بن يحيى.