شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد جون أنطوى ومحمد فاروق من قائمة بيراميدز لمواجهة أنيمبا فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين المسافرين إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تغادر البعثة فى التاسعة صباح غد الخميس.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أنيمبا باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية في الثالثة من عصر الأحد المقبل في لقاء الإياب بعدما فاز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودالجباس - دييجو رولان

وشهدت القائمة ضم عبد الله بكرى وطارق طه ومحمود صابر، مع استبعاد محمد فاروق وجون أنطوى للإصابة.