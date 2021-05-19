شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن سبب تأجيل مباراة البترول الجزائري ببطولة إفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولى بعثة كرة سلة الزمالك المتواجدين حاليا في رواندا ، مع اللجنة المنظمة لبطولة لافروليج والتى تستمر حتى 30 مايو الجارى، عن سبب قرارا اللجنة بتأجيل مباراة الفريق والتى كان مقرر اقامتها اليوم بثانى جولات البطولة.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة لافروليج تأجيل مباراة الزمالك والمجمع البترولى الجزائري فى ثانى جولات البطولة الأفريقية والتى كان مقرر اقامتها اليون

من جانبه أكد طارق سعيد رئيس بعثة الفريق فى رواندا فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان البعثة تتواصل حاليآ مع اللجنة المنظمة للإستفسار عن اسباب التأجيل خاصة وان البيان الذى اصدرته اللجنة مقتصر على صيغة عامة دون توضيح للسبب او تفاصيل التأجيل.

وجاء قرار اللجنة بتأجيل المباراة بسبب بعض الإنتهاكات بالبروتوكول الصحى للبطولة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية