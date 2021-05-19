شكرا لقرائتكم خبر عن "كدمة الركبة" وراء استبعاد يوسف أوباما من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، استبعاد يوسف أوباما لاعب وسط الفريق.

وجاء استبعاد يوسف أوباما من القائمة بسبب تعرض اللاعب للإصابة بكدمة قوية في الركبة، مما أدى لتورمها، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبعاد اللاعب ومنحه راحة سلبية على أن يخضع لفحوصات طبية في الفترة المقبلة.

كما شهدت القائمة استبعاد محمود علاء بسبب الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، كما تم استبعاد حميد أحداد للغصابة، مع استمرار غياب شيكابالا للإيقاف واستبعاد محمد أبو جبل لعدم الجاهزية مع عودة محمد عبد الغنى وأحمد فتوح.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.