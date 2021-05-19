شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز كهربا قبل موقعتي صن داونز ونهضة بركان ويعده بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيز محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، من أجل رفع معنوياته قبل خوض مباراتي صن داونز بإياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقي ومباراة نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي، على أمل تجهيز اللاعب للاستعانة به في الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن دازونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وطالب موسيماني كهربا بضرورة الاجتهاد في التدريبات وتقديم كل ما لديه، مؤكدا له أنه ضمن حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة، ولكن تراجع أدائه البدني بعد عودته من العقوبة هي السبب الأساسي في خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني في الفترة الماضية.

ولم يشارك محمود كهربا بشكل منتظم منذ العودة من الإيقاف بعدما قرر الجهاز الفني إيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد مباراة طلائع الجيش بالدوري.

ووعد موسيماني كهربا بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يلتزم بتعليمات الجهاز الفني ويجتهد في التدريبات الجماعية.