شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقود تشكيل آرسنال أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن ميكل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة ال37 من منافسات الدري الإنجليزي الممتاز.

وظهر الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للجانزر بجانب عدد من نجوم الفريق في مقدمتهم أوباميانج.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تيراني - مانجاليز - هولدينج - تشامبيرز.

خط الوسط: محمد النني - بارتي - ساكا - سميث.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - أوبامينج.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 56 نقطة فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر بعد أن جمع 45 نقطة.