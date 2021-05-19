شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب أفريقيا : الأهلي وصن داونز نهائي مبكر.. واللاعبون عليهم مسئولية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا إن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لثقل وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما.

وأكد السفير المصري أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير.

وتطرق الفاضلي للحديث عن بداية التواصل مع مسئولي الأهلي للترتيب لمباراة العودة أمام صن داونز، وقال: تم التواصل من السفارة المصرية مع الجهاز الإداري بالأهلي بعد قرعة دور ربع النهائي مباشرة للتعرف على متطلباتهم من أجل التيسير عليهم، وتم الترتيب لكافة الأمور الخاصة بالانتقالات والملاعب وحجز الفنادق والمغادرة والوصول، تم تسوية هذه الأمور من البداية لتقليل احتمالية حدوث أية أزمات.

وأوضح السفير أنه لا يوجد حضور جماهيري في مباراة الإياب، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وأن هناك إجراءات احترازية من خلال إجراء مسحة لكل من سيكون موجودًا في ملعب المباراة.

وأشار الفاضلي إلى أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا تصل إلى ٢٢ درجة والصغرى ٦، وهو أحد الأسباب لتعديل المباراة بدلا من التاسعة مساء الجمعة لتقام الثالثة عصر السبت.

وقال السفير إنه شاهد حالة الحماس والجدية في تدريبات الأهلي وهو أمر يدعو إلى التفاؤل قبل مباراة صن داونز السبت.

وشدد الفاضلي على أن الاهتمام بالكرة بغض النظر عن النتيجة الفائز الحقيقي منه هما الشعبان المصري والجنوب إفريقي، وأن الرياضة تقرب بين الشعوب، وعلينا جميعا إعلاء قيمة الرياضة باعتبارها وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب، وهو مسئولية على الفريقين.

واختتم السفير أحمد الفاضلي تصريحاته بالتأكيد أن الصحافة في جنوب إفريقيا تحدثت بشكل كبير عن مباراة الذهاب بعد فوز الأهلي بهدفين دون رد، ولديهم الأمل من أجل التعويض في لقاء العودة.