شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا| طاقم السفارة المصرية بجنوب إفريقيا يؤازر الأهلي في المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد الفاضلي السفير المصري في جنوب إفريقيا والعميد محمد حرب، الملحق العسكري وطاقم من العاملين بالسفارة يضم المستشار عمرو البحيري وأيمن ولاش المستشار الإعلامي والقنصل كريم الخشاب على حضور مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم.

وحرص طاقم السفارة المصرية على متابعة المران ومؤازرة الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من مطار القاهرة وصولا إلى فندق الإقامة في جنوب إفريقيا، كما حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على بعض الجوانب الفنية والخططية. وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الأهلي WE السلام، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب والتتويج به للمرة العاشرة.