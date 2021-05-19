شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل – سيف فاروق جعفر
ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.