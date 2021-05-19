شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل – سيف فاروق جعفر

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.