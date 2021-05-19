شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | جماهير جنوب إفريقيا تدعم موسيماني في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي اقيم في الثالثة عصر اليوم على احد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا حضور بعض الجماهير الجنوب إفريقية ،التي حرصت على التواجد لدعم بيتسو موسيماني المدير الفني والذي حرص بدوره علي الحديث معهم والتقاط الصور التذكارية، قبل انطلاق المران.



وأكدوا على أنهم حضروا اليوم من أجل دعم موسيماني وفريق الأهلي صاحب الشعبية والتاريخ الكبير في القارة ، و المتوج بالبطولات الإفريقية والميداليات العالمية.

كما أكدت الجماهير على انهم حرصوا على ارتداء قميص الأهلي اليوم، لأنهم يعرفون الاهلي جيدا ويتابعون إنجازاته التي حققها في الفترة الأخيرة على وجه التحديد.

ويستعد الأهلي لمباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.



يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب ،التي اقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي ،بهدفين مقابل لاشئ،ويسعي لتحقيق نتيجة ايجابية في بريتوريا لحسم التأهل الي الدور نصف النهائي في البطولة ، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا