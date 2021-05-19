شكرا لقرائتكم خبر عن دوري ابطال أفريقيا | الجهاز الفني يركز على الجوانب الخططية في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلى على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز خلال مران الفريق الذي الذي اقيم اليوم الأربعاء على احد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

وأجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة داخل الملعب مع تنفيذ الجمل الفنية وطريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وبدا المران بمحاضرة نظرية سريعة من المدير الفني بيتسو موسيماني أكد خلالها على بعض المهام الفنية الخاصة بالمران ، ثم خاض بعدها اللاعبون فقرة التدريبات البدنية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب افريقي المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا،في اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة ايجابية، في مباراة السبت المقبل ، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، بعد ان حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي اقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.