شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يكشف عن سر رسالة توخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال فرانك لامبارد المدير الفني السابق لفريق تشيلسي أنه حرص على التواصل مع توماس توخيل بعد توليه تدريب البلوز رسمياً.

وصرح لامبارد لصحيفة الديلي ميل «أرسلت رسالة إلى توخيل بمجرد تولي تدريب تشيلسي وتمنية له النجاح في مهمته، وتقبلت رد لطيف للغاية».

وأكد مدرب البلوز السابق أنه يتمنى تتويج فريقه السابق بلقب دوري أبطال أوروبا ووتقديم أداء مميز يضمن التفوق على مانشستر سيتي.

واستبعد لامبارد فكرة العودة إلى تدريب تشيلسي في المستقبل كما حدث مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو مفضلاً البحث عن تجربة جديدة.

واختتم حديثه قائلاً : «لدي شغف كبير للعودة سريعاً وقيادة أحد الفرق الكبرى، التدريب أصبح جزء مني ولا أري يومي بدونه».

يذكر أن إدارة نادي تشيلسي أقالت الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب الفريق الأول في يناير الماضي بعد تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز.