شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا | مران بدني وفقرة تصويبات لحراس مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراس المرمى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس .



وأدى الثلاثي تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية الخاصة بمران الحراس والتي اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة من الملعب .



وشارك ثلاثي حراس المرمي بالأهلي في تدريبات الكرة والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنيه والخططية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا .



ويستعد الاهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا .

ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية خلالها لحسم التأهل الي الدور نصف النهائي،في بطولة دوري ابطال إفريقيا، بعد ان نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين خلال مباراة الذهاب الني اقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي .