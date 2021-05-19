شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبقيها في مباراة الغد. وقام الجهاز الفني بخفض الحمل البدني للاعبين خوفا من الإجهاد قبل لقاء طلائع الجيش.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعداداً للقاء الغد ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة .