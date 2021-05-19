شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة سلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك استعدادا للقاء المجمع البترولي، سلبية.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريق مع المجمع البترولي الجزائري مساء اليوم في ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة تحت رعاية الـNBA، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيل اللقاء بسبب وجود حالات كورونا في الفريق الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع دوانس السنغالي يوم السبت المقبل بختام مباريات الفريق بالمجموعة، على أن يتم تحديد موعد مباراة الزمالك والمجمع البترولي في وقت لاحق.

وكان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، الإثنين الماضي.

وتضم البطولة 12 فريقا تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.