شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يقرر تعديل عقود موسي ومسعود.. والتجديد لعمر كمال وجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق هاشم، عضو مجلس الإدارة بالنادي المصري البورسعيدي أن المجلس يسابق الزمن من أجل تمديد عقود بعض لاعبي الفريقوتعديلها ماليا بالمقابل المادي الذي يناسب اللاعبين وعيل رأسهم الثنائي احمد مسعود وعمرو موسي لاعبا الفريق، وقال: رغم استمرارعقود اللاعبان مع المصري إلا أننا نسعي لتعديل عقودهم .

وتابع: هناك جلسة مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة للاتفاق علي تجديد العقود خلال الفترة المقبلة .

وأضاف : ان العلاقة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الدائم وتوفير كل الدعم الأمر الذي صبفي النهاية لمصلحة الفريق وطفرته هذا الموسم .

في شأن آخر، بدأت الهيئة الهندسية المكلفة باعادة اعماد وبناء استاد المصري العمل بعد الاتفاق مع وزارة الرياضة ومحافظة بورسعيد علي بناء الاستاد بتكلفة مالية 500 مليون جنية ستتحمل الوزارة 50% منها علي ان تتحمل المحافظة الـ50 % المتبقية .