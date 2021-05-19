شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتفق مع علي ماهر علي تجديد عقده موسم آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية لاتفاق نهائي مع علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي عل تجديد وتمديد عقده لمدة موسم آخر مع الفريق بداية من الموسم المقبل بعدما نجح في اثبات وجوده وقيادته للفريق للمثلثالذهبي بجدول الدوري الممتاز بعد وصوله للنقطة 36 .

وعقدت إدارة المصري جلسة مع علي ماهر تم الاتفاق خلالها علي استمراره مع الفريق لمدة موسم آخر بعد انتهاء عقده الذي ابرمهفي بداية الموسم الجاري.

وأعلن طارق هاشم عضو مجلس الإدارة بالنادي ان المجلس يكن كل احترام وتقدير لدور علي ماهر مع الفريق وتم الاتفاق علي تمديد عقده واستمراره مع المصري بعد المستوي الجيد الذي ظهر به الفريق والنتائج ال إيجابية التى حققها هذا الموسم .