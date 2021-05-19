شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم بديوان عام الوزارة ، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدي يسي والوفد المرافق لها ، لبحث سبل التعاون المشترك .

استعرضت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ؛ المشروعات والمبادرات المزمع التعاون المشترك بها ومنها رعاية وزارة الشباب والرياضة لمبادرة " كيانك " والتي تستهدف الاهتمام بالجوانب التعليمية والصحية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالقري الأكثر احتياجا .

كما استمع وزير الشباب والرياضة لعرض الاتحاد فيما يتعلق بعقد مؤتمر بعنوان " الإستثمار والتعاون الدولي والشباب العربي الأفريقي " المزمع إقامته بمشاركة الوزارة .

وأشار الدكتور أشرف صبحي لأهم نقاط التعاون المشترك وهي ريادة الأعمال والمشروعات الحرفية والعمل علي التنسيق المستمر لانجاحها بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب .

واضاف الوزير أنه هناك تعاون قادم من خلال توقيع بروتوكولات تعاون للتبادل الشبابي مع دولة نيجيريا ، وذلك فيما يتعلق بآليات العمل الأفريقي المشترك .

من جانبها ، أكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز دور المرأة في المجتمع والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وإعطاء دفعة للاستثمارات النسائية، وتمكين ودعم المرأة المستثمرة بمشاركة مختلف قطاعات الدولة ومنها وزارة الشباب والرياضة .