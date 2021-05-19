شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُكرم لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة .. ويشهد توقيع عقد رعاية اللاعب يسري رزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكريم اللاعب عبد الرحمن عرابي واللاعب يسري رزق لاعبي المنتخب الوطني الأول للملاكمة ، لفوزهما بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية ، بحضور الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة ، ومدربي المنتخب ، وعدد من قيادات الوزارة .

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لهم علي فوزهم بالبطولات الدولية ، متمنياً التوفيق لجميع لاعبي مصر في جميع منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها.

وذكر الدكتور أشرف صبحي أن هناك اتجاها لزيادة القيم المالية للاعبين المؤهلين لأولمبياد والذين سيحققون ميدالية أولمبية ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم استعداداً للأولمبياد .

كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع عقد رعاية اللاعب منتخب الملاكمة يسري رزق حتي أولمبياد طوكيو المقدم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك مصر في إطار برنامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد طوكيو .

يذكر اللاعب عبد الرحمن عرابي استطاع الفوز على منافسه التشيكي شيبال ماكسيم في منافسات وزن 81 كجم، كما أحرز يسرى رزق الميدالية الذهبية في منافسات وزن 91 كجم بعد الفوز في المباراة النهائية على ملاكم الدنمارك جيففسكوف مورتن ، وذلك خلال المشاركة ببطولة ليتوانيا الدولية والتي شارك بها نحو 100 لاعب من 21 دولة ، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .