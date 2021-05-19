شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لكأس العرب للصالات تؤكد على ثقتها في نجاح البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة الصالات ، التي تفتتح في القاهرة غدا ، إجتماعاً برئاسة الدكتور معتصم جعفر رئيس اللجنة وبحضور المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس الإتحاد الليبي وعضو الإتحاد العربي، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد للإتحاد العربي لكرة القدم ، ومحمد الشواربي عضو الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة المنظمة للبطولة ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات والترتيبات الخاصة لإقامة البطولة التي تنطلق غداً بمشاركة 8 منتخبات وطنية عربية تتباري من خلال مجموعتين على الملعب الرئيسي لصالة د.حسن مصطفي المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر.

واكد د. معتصم جعفر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي ثقة الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة علي نجاحها لاقامتها في مصر التي تمتلك من المنشآت الرياضية والخبرات التنظيمية ما يؤهلها لنجاح أي بطولة تقام علي أرضها.

كما وجه التحيه للمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الذي وصفه بأنه أصبح رمزاً للكرة العربية،

فيما أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الاجتماع عن إستعداد مصر الدائم لاستضافة أي حدث رياضي عربي ، حيث نقل تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وحرصه علي إبلاغ رسالة مصر الي كل الأشقاء العرب بالترحيب الدائم بهم وتنظيم أي من بطولاتهم ، مؤكدا علي البعد العربي والإقليمي لسياسة مصر في هذا المجال.