شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، صدمة قوية، قبل مباراة المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ويأتي ذلك بعدما تأكد إصابة محمد صادق، صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق قبل مباراة المقاولون ألعرب.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب مساء الأربعاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الدراويش المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28 غيرها.