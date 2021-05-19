البيول: مانشستر يونايتد سيكون مرشح للفوز بالدوري الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

كشف مدافع فريق ​فياريال​ ​راؤول ألبيول​ ان مانشستر يونايتد منافس فريقه في نهائي ​الدوري الأوروبي​ المرتقب سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب.



وصرح ألبيول قائلاً: "أنا لا أنظر إلى الرهانات، يجب أن يكون أحد ما هو المرشح الأوفر حظا، وبحسب التاريخ والميزانية، من الطبيعي أن يكونوا كذلك".

وأضاف: "إنه أحد عمالقة كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون المرشح الأوفر حظا.. هذا هو أول نهائي لنا، وهذا دائما ما يؤخذ في الاعتبار".

واختتم: "يجب أن تكون طبيعيا وهادئا، الآن أنت في النهائي، لذلك يجب أن تكون قويا أثناء المباراة".