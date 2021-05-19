- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيول: مانشستر يونايتد سيكون مرشح للفوز بالدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
كشف مدافع فريق فياريال راؤول ألبيول ان مانشستر يونايتد منافس فريقه في نهائي الدوري الأوروبي المرتقب سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب.
وصرح ألبيول قائلاً: "أنا لا أنظر إلى الرهانات، يجب أن يكون أحد ما هو المرشح الأوفر حظا، وبحسب التاريخ والميزانية، من الطبيعي أن يكونوا كذلك".
وأضاف: "إنه أحد عمالقة كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون المرشح الأوفر حظا.. هذا هو أول نهائي لنا، وهذا دائما ما يؤخذ في الاعتبار".
واختتم: "يجب أن تكون طبيعيا وهادئا، الآن أنت في النهائي، لذلك يجب أن تكون قويا أثناء المباراة".