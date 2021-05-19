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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينتس: راؤول خيار موثوق للغاية ليحل محل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
إعتبر نجم ريال مدريد السابق، فرناندو مورينتس أن زميله راؤول غونزاليس مدرب الشباب الحالي هو الأكثر جاهزية لقيادة الميرينغي خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وصرّح مورينتس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "راؤول خيار موثوق للغاية ليحل محل زيدان".
وأضاف: "هو الأكثر استعداداً من أي شخص آخر لتدريب ريال مدريد، ورغم أننا أصدقاء ونتحدث كثيراً، لكنني لم أسأله عما إذا كان سيكون مدرباً للنادي الملكي".
وختم مورينتس: "طريقة عمل راؤول مبتكرة للغاية، ويتمتع بشخصية قوية، ويعمل في ريال مدريد منذ فترة طويلة ويعرف الأجواء جيداً، كما أنه أسطورة من أساطير النادي".