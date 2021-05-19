مورينتس: راؤول خيار موثوق للغاية ليحل محل زيدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

إعتبر نجم ​ريال مدريد​ السابق، ​فرناندو مورينتس​ أن زميله ​راؤول غونزاليس​ مدرب الشباب الحالي هو الأكثر جاهزية لقيادة الميرينغي خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وصرّح مورينتس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "راؤول خيار موثوق للغاية ليحل محل زيدان".

وأضاف: "هو الأكثر استعداداً من أي شخص آخر لتدريب ريال مدريد، ورغم أننا أصدقاء ونتحدث كثيراً، لكنني لم أسأله عما إذا كان سيكون مدرباً للنادي الملكي".

وختم مورينتس: "طريقة عمل راؤول مبتكرة للغاية، ويتمتع بشخصية قوية، ويعمل في ريال مدريد منذ فترة طويلة ويعرف الأجواء جيداً، كما أنه أسطورة من أساطير النادي".