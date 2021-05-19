خضيرة يعتزل كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

قرر النجم الألماني ​سامي خضيرة​ لاعب خط وسط ​هيرتا برلين​ الحالي وضع حدًا لمسيرته الكروية الناجحة واعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.



وفي حديث له، قال خضيرة: "اليوم هو يوم صعب للغاية بالنسبة لي شخصيًا لأنني أود أن أقول إن مسيرتي الكروية في هيرتا برلين ومسيرتي الكروية ستنتهي يوم السبت المقبل".

وأضاف: "هذه خطوة صعبة، لكنها الخطوة الصحيحة، 15 عامًا من الاحتراف في كرة القدم تركت بصماتها، لكن عليّ أن أكون صادقا بشأن حالتي وما الذي لا يزال بإمكاني تحقيقه".

وخلال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، لعب خضيرة لأندية شتوتغارت و​ريال مدريد​ ويوفنتوس ومؤخرًا لعب مع هيرتا برلين، وتوج بالعديد من الألقاب وعلى رأسها، الليغا والكالتشيو والبوندسليغا وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.