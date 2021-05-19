المحكمة في البوسنة تفرج عن مدرب دينامو زغرب السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

قررت المحكمة العليا في ​البوسنة​ إطلاق سراح مدرب ​دينامو زغرب​ السابق، ​زوران ماميتش​ بعد احتجازه بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها كرواتيا إثر هروبه للبوسنة للإفلات من عقوبة بالسجن بتهمة الاحتيال.



وتم إطلاق سراح ماميتش، بعد تسليم وثائقه الشخصية وطُلب منه المثول أمام المحكمة أسبوعيا.

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تنظر في طلب كرواتيا تسليم المدرب لأنها لم تتسلمه بعد علماً أنها أيدت في آذار الماضي حبس ماميتش 4 سنوات و8 أشهر، وكان يجب عليه أن يبدأ تنفيذ العقوبة الأسبوع الماضي، لكنه هرب إلى البوسنة التي يحمل جنسيتها.

وطلب ماميتش قضاء العقوبة في البوسنة، لكن كرواتيا رفضت ذلك، وحُكم عليه بالسجن مع شقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لدينامو زغرب.