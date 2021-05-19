الاتحاد اللبناني للتقبال يقيم دورات لاختيار المنتخب المشارك في كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

نظّم الإتحاد ال​لبنان​ي لرياضة ال​تقبال​ دورة تجريبية الأحد الماضي في نادي بيبلوس بمشاركة 8 أندية وأكاديميات.



في حين يستعد الاتحاد اللبناني لإختيار المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العالم في بولندا أو إندونيسيا في كانون الأول 2021.

وقال أمين عام الاتحاد اللبناني للعبة وسام تركماني: "نظمنا في 17 نيسان كأس تحدي طرابلس بمشاركة دولية لفرق من المجر ورومانيا وسوريا واستراليا وفلسطين".

وتابع: "نستعد من الآن وحتى آب المقبل لتنظيم أربع دورات ستكون بمثابة تصفيات لاختيار المنتخب اللبناني الذي سيشارك في كأس العالم، كون لبنان متأهل للمشاركة فيها بحكم التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة. وكل مشارك في هذه الدورات سيجمع نقاطا في التصنيف الدولي".