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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد اللبناني للتقبال يقيم دورات لاختيار المنتخب المشارك في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
نظّم الإتحاد اللبناني لرياضة التقبال دورة تجريبية الأحد الماضي في نادي بيبلوس بمشاركة 8 أندية وأكاديميات.
في حين يستعد الاتحاد اللبناني لإختيار المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العالم في بولندا أو إندونيسيا في كانون الأول 2021.
وقال أمين عام الاتحاد اللبناني للعبة وسام تركماني: "نظمنا في 17 نيسان كأس تحدي طرابلس بمشاركة دولية لفرق من المجر ورومانيا وسوريا واستراليا وفلسطين".
وتابع: "نستعد من الآن وحتى آب المقبل لتنظيم أربع دورات ستكون بمثابة تصفيات لاختيار المنتخب اللبناني الذي سيشارك في كأس العالم، كون لبنان متأهل للمشاركة فيها بحكم التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة. وكل مشارك في هذه الدورات سيجمع نقاطا في التصنيف الدولي".