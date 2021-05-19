الأردن يستضيف التصفيات الأولمبية للتايكواندو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

تأمل ​اللجنة الأولمبية الأردنية​ بحجز مقاعد إضافية لرياضييها في ​دورة الألعاب الأولمبية​ المقررة الصيف المقبل في طوكيو، وذلك عندما يشارك منتخب الاردن للتايكواندو في التصفيات الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان من 21 إلى 23 ايار الجاري.



ونشرت اللجنة الاولمبية الاردنية على صفحتها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صورة لرياضييها المشاركين في التصفيات الاولمبية وكتبت: كل أمنيات التوفيق لأبطال المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد حلواني ونتالي الحميدي، في التصفية الأولمبية والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل في الأردن من أجل خطف بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو.