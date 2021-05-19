الإتحاد السعودي للثقافة الرياضية ينضم إلى العائلة الاولمبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

إعتمدت اللجنة الأولمبية السعودية التشكيلة الجديدة لعدد من مجالس إدارات الإتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024 ومن ضمنها تأسيس ​الإتحاد السعودي للثقافة الرياضية​.



وقدّم رئيس الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية ​سليمان الجلعود​ شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته مشدداً على أن هذه الثقة تحتّم عليه وعلى زملائه في الاتحاد بذل الجهود، لتحقيق التطلعات بنشر وترسيخ الثقافة الرياضية.

وأضاف: "يأتي تأسيس الاتحاد في إطار تحقيق رؤية 2030 الرامية لتحقيق الإنجازات الرياضية وتعزيز صحة المجتمع من خلال الارتقاء بالثقافة الرياضية لجميع فئاته".