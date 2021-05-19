مايسون: العلاقة بين توتنهام والمشجعين لا تزال قوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

لفت راين مايسون، مدرب ​توتنهام​، إلى أن العلاقة بين النادي والمشجعين لا تزال قوية.



وقال مايسون: "لست متأكدًا من أنني أتفق تمامًا فيما يتعلق بالخلاف مع المعجبين. سوف يدعمنا معجبينا الليلة، وأنا أعلم ذلك. أعرف أن بعض المشجعين كان لهم رأي أثناء الاحتجاجات وقد جعلوه مسموعًا لكنهم لم يتحدثوا باسم كل مشجع توتنهام. سيكون المشجعون متحمسين الليلة، لقد عادوا إلى الملعب، لدعم الفريق".

وأضاف: "فيما يتعلق بعلاقتنا بالجماهير، أشعر أنها قوية. أعلم أننا سنحصل على دعمهم وسنحدث فرقًا".