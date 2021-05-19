اخبار الرياضه

يونيون برلين يضم أوزتونالي من ماينز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيون برلين يضم أوزتونالي من ماينز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

تعاقد ​يونيون برلين​ مع حفيد أسطورة هامبورغ السابق، أوفي زيلر، ​ليفين أوزتونالي​ ابتداء من الموسم المقبل.

وسينضم أوزتونالي (25 عاما) قادماً من ​ماينز​ في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أوزتونالي: "بعد 5 سنوات رائعة في ماينز اتطلع الآن لتحد جديد مع يونيون برلين".

وأضاف: " أظهر يونيون برلين في السنوات الأخيرة ما يمكنك فعله حينما تقوم بعمل جاد ويكون لديك فريق يتمتع بروح عالية، وكيف يمكنك إلهام الآخرين".

ولعب أوزتونالي في مختلف فئات الشباب في هامبورغ، قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن، ثم إلى ماينز بعد فترة إعارة مع فيردر بريمن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا