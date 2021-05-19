يونيون برلين يضم أوزتونالي من ماينز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

تعاقد ​يونيون برلين​ مع حفيد أسطورة هامبورغ السابق، أوفي زيلر، ​ليفين أوزتونالي​ ابتداء من الموسم المقبل.



وسينضم أوزتونالي (25 عاما) قادماً من ​ماينز​ في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أوزتونالي: "بعد 5 سنوات رائعة في ماينز اتطلع الآن لتحد جديد مع يونيون برلين".

وأضاف: " أظهر يونيون برلين في السنوات الأخيرة ما يمكنك فعله حينما تقوم بعمل جاد ويكون لديك فريق يتمتع بروح عالية، وكيف يمكنك إلهام الآخرين".

ولعب أوزتونالي في مختلف فئات الشباب في هامبورغ، قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن، ثم إلى ماينز بعد فترة إعارة مع فيردر بريمن.