اوستن يتحدث عن مستقبل كاين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

اكد المهاجم السابق ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​ السابق ​تشارلي أوستن​ أن نجم نادي ​توتنهام​ ​هاري كاين​ سيكون مناسبًا لمانشستر يونايتد وأن الشياطين الحمر بحاجة إلى لاعب من نوعيته بالفعل.



وخلال تصريحات له، قال أوستن: "أعتقد أن كاين هو واحد من القطع المفقودة التي كان يفتقدها مانشستر يونايتد في تشكيلته".

وأضاف: "إذا ظهر مانشستر سيتي على الطاولة فسيكون من الصعب على كاين رفضهم، بالإضافة إلى توجد بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية للفريق".

واختتم: "لديهم أحد أفضل المدربين في العالم، سيكون من المستحيل رفض مانشستر سيتي".