اخبار الرياضه

اوستن يتحدث عن مستقبل كاين 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوستن يتحدث عن مستقبل كاين  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

اكد المهاجم السابق ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​ السابق ​تشارلي أوستن​ أن نجم نادي ​توتنهام​ ​هاري كاين​ سيكون مناسبًا لمانشستر يونايتد وأن الشياطين الحمر بحاجة إلى لاعب من نوعيته بالفعل.

وخلال تصريحات له، قال أوستن: "أعتقد أن كاين هو واحد من القطع المفقودة التي كان يفتقدها مانشستر يونايتد في تشكيلته".

وأضاف: "إذا ظهر مانشستر سيتي على الطاولة فسيكون من الصعب على كاين رفضهم، بالإضافة إلى توجد بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية للفريق".

واختتم: "لديهم أحد أفضل المدربين في العالم، سيكون من المستحيل رفض مانشستر سيتي".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا