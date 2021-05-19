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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوستن يتحدث عن مستقبل كاين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
اكد المهاجم السابق بالدوري الإنكليزي الممتاز السابق تشارلي أوستن أن نجم نادي توتنهام هاري كاين سيكون مناسبًا لمانشستر يونايتد وأن الشياطين الحمر بحاجة إلى لاعب من نوعيته بالفعل.
وخلال تصريحات له، قال أوستن: "أعتقد أن كاين هو واحد من القطع المفقودة التي كان يفتقدها مانشستر يونايتد في تشكيلته".
وأضاف: "إذا ظهر مانشستر سيتي على الطاولة فسيكون من الصعب على كاين رفضهم، بالإضافة إلى توجد بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية للفريق".
واختتم: "لديهم أحد أفضل المدربين في العالم، سيكون من المستحيل رفض مانشستر سيتي".